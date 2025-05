Come si fa l’HVO il carburante della sostenibilità

L'HVO, carburante diesel sostenibile, rappresenta una rivoluzione nella mobilità ecologica. Con la capacità di ridurre le emissioni di CO2 fino al 90% a seconda delle materie prime, è una soluzione efficace per un futuro più verde. L'ingegnere di Enilive, Raffaella Lucarno, approfondisce queste tematiche nel format di Focus ESG.

MILANO (ITALPRESS) – “L’HVO è un carburante diesel con qualità migliori, può essere utilizzato al 100% in purezza: consente una riduzione delle emissioni di CO2 dal 60 al 90% a seconda della materia prima da cui partiamo”. A dirlo l’ingegnere di Enilive Raffaella Lucarno, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress condotto dal giornalista Marco Marelli. fscgsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Come si fa l’HVO, il carburante della sostenibilità

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gli scienziati trovano il modo per trasformare la CO2 in carburante per aerei

Un team di ricercatori, principalmente dell'Università di Oxford, afferma di aver convertito con successo l'anidride carbonica in carburante per aerei.