Come ripensare il sé nel tempo incerto della post-verità

Nel contesto complesso e sfuggente della post-verità, Violetta Bellocchio esplora l'identità femminile nel suo ultimo libro, "Electra". Attraverso la figura della scrittrice, riflette sul modo in cui il sé si costruisce e si de-costruisce, rivelando la profondità di un'esperienza che va oltre l'apparenza e le aspettative.

Una scrittrice è una donna ma una donna non coincide mai perfettamente con se stessa. Intorno a questo scarto si muove l'ultimo libro di Violetta Bellocchio, Electra (Il Saggiatore, pp.

