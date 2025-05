Come il papà… Fabrizio Frizzi la figlia Stella è cresciuta tutti notano quel dettaglio | com’è oggi

Immagini toccanti sull’ultimo numero di Oggi in edicola: Carlotta Mantovan e sua figlia Stella, la bambina che Fabrizio Frizzi non ha potuto vedere crescere, appaiono insieme in una giornata di spensieratezza e affetto. Le due passeggiano tra negozi e vetrine, sorridenti e rilassate, complici in ogni gesto. A colpire subito è quel sorriso di Stella, così simile a quello del padre, e il dettaglio dolcissimo di un oggetto che porta con sé: un regalo speciale ricevuto dalla mamma nel primo compleanno trascorso senza il conduttore. Entrambe vestono di giallo, un colore carico di energia e ottimismo che Frizzi amava particolarmente. Quel colore diventa quasi un simbolo della loro forza e della loro capacità di sorridere ancora, pur portando nel cuore un’assenza ingombrante. Con loro, inseparabile, anche il piccolo amico a quattro zampe di famiglia: il cagnolino che Carlotta regalò alla figlia sette anni fa, quando il dolore per la perdita del papà era ancora fresco. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it