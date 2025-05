Come funziona lo sbiancamento dentale che piace tanto alle star?

Il sbiancamento dentale, preferito dalle star per un sorriso impeccabile, è un trattamento che combatte le macchie e ripristina la brillantezza dei denti. In questo articolo, esploreremo come funziona e quali alimenti, come caffè e vino rosso, possono compromettere la luminosità del nostro sorriso. Scopriamo insieme i segreti di un sorriso da red carpet!

Avere un sorriso splendente è uno dei desideri più comuni. Con gli anni, però, lo smalto dei denti tende a perdere brillantezza. Ecco che entra in gioco lo sbiancamento dentale: un trattamento che consente di rimuovere le macchie indesiderate sui denti. Alcuni alimenti come caffè, tè e vino rosso sono alcuni dei principali responsabili della colorazione dentale. Il motivo? Al loro interno sono presenti pigmenti di colore intenso (cromogeni) che si attaccano allo smalto. Anche il tabacco è da evitare. Come funziona lo sbiancamento? Il dentista protegge labbra e gengive con un apposito prodotto che impedisce arrossamenti e danni collaterali. A seguire, applica il gel sbiancante sui denti e lo lascia in posa per 3060 minuti. L’attivazione del composto avviene grazie a una lampada LED che permette l’apertura dei pori dello smalto dentale. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Come funziona lo sbiancamento dentale che piace tanto alle star?

