Come cambiano i prezzi di benzina e diesel con le nuove accise in vigore dal 15 maggio

Dal 15 maggio 2025, l'entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale modifica significativamente i prezzi di benzina e diesel: le accise sulla benzina sono ridotte di 1,5 centesimi al litro, mentre quelle sul gasolio aumentano dello stesso importo. Scopriamo le implicazioni di questo "riallineamento" firmato dai ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture.

Da giovedì 15 maggio 2025 è in vigore il decreto che riduce di 1,5 centesimi al litro le accise sulla benzina e aumenta dello stesso importo quelle sul gasolio. Il “riallineamento” è contenuto in un decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e da quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con i colleghi delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. In dettaglio, l’accisa sulla benzina scende di 1,5 centesimi al litro passando a 71,34 centesimi al litro (la vecchia aliquota era di 72,84). L’accisa sul gasolio usato come carburante sale invece di 1,5 centesimi al litro arrivando a 63,24 centesimi al litro (la vecchia aliquota era 61,74). Per gli automobilisti non ci saranno grandi cambiamenti, ma la misura contribuirĂ al riavvicinamento graduale tra le due forme di prelievo sui carburanti che è destinato a compiersi nell’arco di un quinquennio. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come cambiano i prezzi di benzina e diesel con le nuove accise in vigore dal 15 maggio

