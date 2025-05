Come cambia il bando Inps Home Care Premium Hcp 2025 | ci sono importanti novità per Oss e Osa

Il bando Inps Home Care Premium 2025 ha subito importanti aggiornamenti che riguardano direttamente operatori socio-sanitari (OSS) e operatori socio-assistenziali (OSA). Le novità sono state recentemente ufficializzate sul sito dell'Istituto nazionale di previdenza, portando con sé importanti cambiamenti volti a migliorare i servizi e le opportunità offerte nel settore dell'assistenza domiciliare.

È divenuto ufficiale proprio in queste ore. L'Inps ha modificato, integrandolo, il bando Home Care Premium 2025: ecco tutte le novità. I cambiamenti sono stati resi ufficiali dalla pubblicazione sul sito ufficiale dell'Istituto nazionale di previdenza. L'Inps ha di fatto accolto diverse proposte avanzate dal mondo della cooperazione, scongiurando così il rischio di un licenziamento collettivo. Come cambia il bando Inps Home Care Premium (Hcp) 2025: ci sono importanti novità per Oss e Osa (CANVA FOTO) – Notizie.com Stando a quanto si legge, da oggi potranno iscriversi in piattaforma anche a liberi professionisti o dipendenti di studi associati e società, iscritti agli albi o in possesso dell'attestazione della relativa qualifica professionale. Rientreranno quindi nella platea degli operatori ammessi gli Oss (Operatori socio sanitari), gli Osa (Operatori aocio assistenziali).

