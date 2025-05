Come battere il diabete a tavola | ecco i consigli

Martedì 12 maggio, presso il Campus Principe di Napoli, si è svolto il convegno “Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto”. Organizzato dall’AMD - Associazione Medici Diabetologi della Regione Campania, l'evento ha offerto preziosi consigli su come combattere il diabete a tavola, unendo salute e gastronomia in un unico percorso.

Martedi 12 maggio, presso il Campus Principe di Napoli, si è tenuto il convegno “Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto”, organizzato dall’AMD - Associazione Medici Diabetologi della Regione Campania, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero R. Viviani di. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Come battere il diabete a tavola: ecco i consigli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rischio diabete: come contrastarlo a tavola

msn.com scrive: L’alimentazione gioca un ruolo cruciale nella prevenzione del diabete di tipo 2, una patologia sempre più diffusa a causa di stili di vita poco salutari. La scelta degli alimenti e la loro ...

Agerola, prevenire e combattere il diabete a tavola: via al convegno

Lo riporta lostrillone.tv: che illustreranno tecniche di cucina ed esperienze maturate per integrare la cucina tradizionale nella gestione del diabete e, più in generale, sfatare la credenza che una alimentazione “sana” ...

Diabete. Ecco il ‘Decalogo alimentare natalizio’

Scrive quotidianosanita.it: Ecco come, con le ‘dritte’ degli ... presidente Sid – anche la persona con diabete deve godere del tempo speso a tavola durante le festività di fine anno e seguendo poche semplici ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il 25 marzo a Bagnone giornata per la cura preventiva dell’aggravamento e complicanze delle cronicità patologiche diabete e fegato. Troppo alti i casi di diabete e sue complicanze

“Secondo l’OMS il diabete è in continuo aumento: nel 2000 la stima dei diabetici adulti era pari a 151 milioni, nel 2009 era salita a 285 milioni; nel 2021 l’IDF (International Diabetes Federation) calcolava nel mondo 536 milioni di diabetici.