Colpito con una tenaglia per aver difeso la compagna a Cesena | 58enne muore dopo una settimana di agonia

Roberto Donini, 58 anni, è deceduto dopo una settimana di agonia a seguito di un'aggressione avvenuta a Cesena. L'uomo è stato colpito con una tenaglia mentre difendeva la compagna durante una lite in un parco. La Procura ha avviato un'indagine per determinare il legame tra il decesso e i colpi subiti, con autopsia disposta.

Roberto Donini, 58 anni, è morto una settimana dopo essere stato aggredito in un parco di Cesena mentre difendeva la compagna durante una lite. La Procura ha aperto un'indagine per chiarire se il decesso sia legato ai colpi ricevuti. Disposta l'autopsia.

