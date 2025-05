Colpi di sole e di stile | l’abito in pizzo Sangallo è il passe-partout dell’Estate 2025

L ’apparenza inganna: non c’è da fidarsi dell’aspetto innocente del vestito in pizzo Sangallo. A dispetto della sua allure bon ton, torna più irriverente che mi tra le tendenze della Primavera-Estate 2025. Dettando legge tra revival boho e l’eleganza disinvolta delle nuove dive da riviera torna a colpire, o meglio a bucare con i suoi celebri trafori, il guardaroba di stagione. Vestito chemisier: 5 idee per indossarlo con stile X Un fil rouge che unisce romanticismo e modernità, spaziando in design da weekend fuori porta fino a lunghi abiti da cerimonia. Fresco ma elegante, è l’arma di stile di chi non rinuncia allo charm anche quando le temperature si alzano. Quando il vedo-non-vedo è tutta una questione di classe. Altro che pizzo da educande: il Sangallo, con quei piccoli trafori che lasciano intravedere la pelle con malizia calibrata, è il maestro del “vedo-non-vedo” che non passa mai di moda. 🔗Leggi su Iodonna.it

