Colloqui Ucraina-Russia Oggi a Istanbul la conta di presenti e assenti

Oggi a Istanbul si svolgeranno colloqui tra Russia e Ucraina, con il Cremlino che resta vago sulla composizione della delegazione russa. Il portavoce Dmitry Peskov ha confermato che la delegazione attenderà i negoziatori ucraini, mentre l’attesa per i dettagli su chi parteciperà rimane alta in un clima di tensione crescente.

Il Cremlino ha continuato anche ieri a non entrare nei dettagli sulla partecipazione ai colloqui di oggi in Turchia con gli ucraini. "La delegazione russa attenderĂ  la delegazione ucraina a Istanbul il 15 maggio", ha risposto il portavoce Dmitry Peskov a una domanda dell'agenzia Afp su chi comporrĂ  la squadra di Mosca. "Non è cambiato nulla".

