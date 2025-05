Colloqui Ucraina-Russia il dietro le quinte del ‘no’ di Putin | Zelensky non è suo pari

Le recenti dinamiche dei colloqui tra Ucraina e Russia rivelano un retroscena complesso. Vladimir Putin, infatti, ha sistematicamente escluso un incontro diretto con Volodymyr Zelensky, considerandolo un interlocutore non all'altezza. Le trattative continuano, ma la mancanza di parità percepita tra i leader complica ulteriormente la ricerca di una soluzione diplomatica.

(Adnkronos) – Vladimir Putin non ha mai avuto intenzione di accettare l'offerta di Volodymyr Zelensky di vedersi per un faccia a faccia a Istanbul, perché non considera il presidente ucraino un suo pari e lo potrebbe incontrare solo nel caso di una sua pubblica resa. E' quanto scrive oggi il Moscow Times ricostruendo, attraverso fonti . L'articolo Colloqui Ucraina-Russia, il dietro le quinte del ‘no’ di Putin: “Zelensky non è suo pari” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Colloqui Ucraina-Russia, il dietro le quinte del ‘no’ di Putin: “Zelensky non è suo pari”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colloqui Ucraina-Russia, il dietro le quinte del 'no' di Putin: "Zelensky non è suo pari"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Vladimir Putin non ha mai avuto intenzione di accettare l'offerta di Volodymyr Zelensky di vedersi per un faccia a faccia a Istanbul, perché non considera il presidente ucraino un suo pa ...

Ucraina-Russia, colloqui a Riad: perché Putin non può sbilanciarsi con Trump

Lo riporta msn.com: I colloqui tra Russia e USA a Riad si annunciano ... la Russia si mostra sicura e determinata. Tuttavia, dietro la facciata “combattiva” si nasconde una realtà più fragile.

Ucraina-Russia, saltano colloqui pace: “Offerta Trump presentata a Kiev come ultimatum”

Scrive sardegnareporter.it: (Adnkronos) – I colloqui per la pace in Ucraina con i ministri degli Esteri internazionali, previsti oggi a Londra, sono stati rinviati. La riunione è saltata perché, nelle 24 prima dell'inizio dei ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.