Colloqui Ucraina-Russia il dietro le quinte del ‘no’ di Putin | Zelensky non è suo pari

Il recente rifiuto di Vladimir Putin a incontrare Volodymyr Zelensky a Istanbul svela il divario tra i due leader. Non solo una questione di protocollo, ma un chiaro segnale delle dinamiche di potere. Per il Cremlino, Zelensky non è un vero interlocutore, rendendo sempre più complicate le possibilità di dialogo tra Ucraina e Russia.

(Adnkronos) – Vladimir Putin non ha mai avuto intenzione di accettare l'offerta di Volodymyr Zelensky di vedersi per un faccia a faccia a Istanbul, perché non considera il presidente ucraino un suo pari e lo potrebbe incontrare solo nel caso di una sua pubblica resa. E' quanto scrive oggi il Moscow Times ricostruendo, attraverso fonti . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

