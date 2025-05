Colloqui Turchia Zelensky dà buca e manda una delegazione Trump | Non accadrà nulla finché non incontrerò Putin

I colloqui in Turchia, attesi con interesse, si preannunciano un flop dopo l'assenza di Zelensky, che ha optato per inviare una delegazione. Il presidente ucraino ha affermato che non ci saranno progressi significativi fino a un incontro con Putin, gettando ombre sul futuro delle trattative in corso.

I colloqui - che si preannunciano un sostanziale flop anche per via della fuga di Zelensky - si terranno oggi o domani, secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino I colloqui in Turchia si svolgeranno oggi o domani. Ad asserirlo è Zelensky, che ha dato buca decidendo di mandare una deleg

