I negoziati, che si preannunciano un sostanziale flop, tra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul prenderanno il via il 16 maggio I colloqui in Turchia tra la delegazione russa, guidata da guidata da Vladimir Medinsky, e la delegazione ucraina, guidata Umjerov, sono stati rinviati a do 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Turchia, rinviati a domani i negoziati tra Russia e Ucraina al Palazzo Dolmabahce di Istanbul, Rubio: “Non ho grandi aspettative”