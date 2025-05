Colloqui di pace tra Russia e Ucraina | Erdogan accoglie Zelensky ad Ankara

In un contesto di crescenti tensioni, il presidente turco Erdogan ha ricevuto il collega ucraino Zelensky ad Ankara, con cerimonia ufficiale. Questo incontro segna un passo significativo nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, nonostante l'assenza del presidente russo Putin, sollevando interrogativi sul futuro del dialogo e della stabilitĂ nella regione.

Il presidente turco Erdogan ha accolto il presidente ucraino Zelensky con una guardia d’onore al palazzo presidenziale di Ankara, in vista dei previsti colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Putin non si è presentato in Turchia per i colloqui. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colloqui di pace tra Russia e Ucraina: Erdogan accoglie Zelensky ad Ankara

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, oggi colloqui con Russia a Istanbul: il precedente del 2022

Scrive adnkronos.com: Quel round negoziale sfociò sostanzialmente in un nulla di fatto, con l'eccezione di un'intesa sui corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili ...

Ucraina-Russia, nel pomeriggio colloqui a Istanbul. Zelensky: “Delegazione Mosca è una farsa”

Riporta msn.com: Prendono il via nel pomeriggio dopo un rinvio i primi colloqui di pace diretti tra Ucraina e Russia dall'inizio del conflitto nel 2022. I negoziati si ...

Guerra Ucraina-Russia, i negoziati in diretta: Putin assente a Istanbul. Trump: “Potrei andare domani in Turchia”

Segnala fanpage.it: Gli aggiornamenti in diretta dai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul: le ultime notizie sulla guerra e i colloqui di pace in Turchia. Vladimir Putin ha deciso di non raccogliere l’invito di Volo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un successo la vendita delle Stelle di Natale A.I.L. di Massa –Carrara.Il punto del presidente apuano Ezio Szorenyi

Oltre 2000 sono state le bellissime Stelle di Natale anche di cioccolato vendute in diversi punti di Massa e di Carrara dall’Ail di Massa-Carrara ( l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma presieduta dal dottor Ezio Szorenyi, internista, nefrologo, tossicologo).