Colloqui di pace in Turchia in salita Putin diserta e Trump si ritira Nato | “Kiev pronta a negoziare”

I colloqui di pace in Turchia tra Russia e Ucraina affrontano ostacoli significativi, aggravati dall'assenza di Putin e dal ritiro di Trump. Mentre Kiev si dichiara pronta a negoziare, l'incontro rischia di subire un downgrade, con una delegazione russa di livello inferiore. La situazione resta tesa, rendendo incerta la strada verso una risoluzione del conflitto.

I colloqui di pace in Turchia tra Russia e Ucraina partono in salita: pesano l'assenza di Putin e la conseguente assenza di Trump. A questo punto non è detto che Zelensky incontri di persona la delegazione russa. "È chiaro che la Russia sta inviando solo una delegazione di livello inferiore in Turchia per questi colloqui di pace". I negoziati iniziano alle 10 a Istabul. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Colloqui di pace in Turchia in salita, Putin diserta e Trump si ritira, Nato: “Kiev pronta a negoziare”

Putin sarebbe anche disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino, ha detto Zelensky.