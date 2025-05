Colloqui di pace a Istanbul Zelensky attacca la delegazione russa | Sembra una farsa

In mezzo ai colloqui di pace a Istanbul, il presidente ucraino Zelensky critica aspramente la delegazione russa, definendo la situazione una farsa. Gli Stati Uniti invieranno emissari di alto livello, tra cui Witkoff e Kellogg, con il segretario di Stato Rubio presente. Trump potrebbe intervenire venerdì, se ritenuto opportuno.

Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio. Trump potrebbe intervenire venerdì "se opportuno"

Zelensky arriva in Turchia tra le diminuite speranze di colloqui di pace

Riporta msn.com: Le ultime notizie su Russia e Ucraina. Ora sappiamo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è appena atterrato ad Ankara per colloqui con il presidente turco Erdogan, mentre i funzionari russi e ...

Chi ci sarà ai colloqui di pace sull’Ucraina di Istanbul: Zelensky presente, dubbi su Putin e Trump

Secondo fanpage.it: A meno di 24 ore dall'inizio dei colloqui di pace sull'Ucraina di Istanbul è confermata la presenza del solo Zelensky; ancora in forse Donald Trump e ...

Poetin afwezig in Istanbul, geen persoonlijk gesprek met Zelensky

notizie.it scrive: Vladimir Putin evita il confronto diretto con Volodymyr Zelensky, saltando l’appuntamento di oggi a Istanbul. Assente anche il presidente americano Donald Trump.

Ucraina-Russia - per Putin non è il momento di colloqui per la pace

Putin sarebbe anche disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino, ha detto Zelensky.