Col nuovo Puc aumenta l' Imu per i proprietari di terreni

Con l'entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), l'IMU per i proprietari di terreni ha subito un incremento significativo. Il consigliere di Forza Italia, Massimo Antropoli, si schiera in difesa di questi proprietari, colpiti da un aumento della tassazione a causa della nuova destinazione d'uso di numerosi appezzamenti precedentemente agricoli.

Il consigliere comunale di Forza Italia Massimo Antropoli a sostegno dei proprietari dei terreni che pagano un'IMU salatissima. Per effetto dell'approvazione del PUC che ha cambiato la destinazione d'uso di molti terreni, con l'inevitabile conseguenza che numerosi appezzamenti da agricoli sono.

