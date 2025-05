Codeway 2025 Roma al centro della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile

Codeway 2025, che si tiene fino al 16 maggio alla Fiera di Roma, è l'evento internazionale dedicato alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile. Questa fiera unica favorisce l'incontro tra aziende e iniziative solidali, promuovendo alleanze strategiche e creando opportunità per un futuro più collaborativo e sostenibile. Un appuntamento imperdibile per innovatori e sostenitori del cambiamento globale.

È in corso fino a domani, 16 maggio 2025, Codeway – Cooperation Development Expo, la fiera internazionale della cooperazione allo sviluppo sostenibile, ospitata alla Fiera di Roma. Un evento unico nel suo genere, dove business e solidarietà globale si incontrano per costruire alleanze strategiche a favore di un futuro equo e sostenibile. Organizzata da Fiera Roma e Internationalia, Codeway nasce con l’obiettivo di creare un punto di contatto efficace tra settore privato, istituzioni e protagonisti della cooperazione internazionale. L’appuntamento, che rappresenta oggi il principale evento italiano dedicato a questi temi, è aperto gratuitamente al pubblico previa registrazione sul sito ufficiale www.codewayexpo.com. Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la manifestazione coinvolge agenzie delle Nazioni Unite, la Commissione Europea, ministeri, banche di sviluppo, ONG, università, imprese e startup, offrendo un’opportunità unica di confronto e networking ad altissimo livello. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Codeway 2025, Roma al centro della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile

Se ne parla anche su altri siti

Delta Center guida la delegazione Tunisia a Codeway Expo 2025

Segnala msn.com: Il centro affari di Tunisi Delta Center sarà presente a Codeway Expo 2025 (14-16 maggio, Roma), la fiera di riferimento per la Cooperazione internazionale allo sviluppo. (ANSA) ...

Cooperazione internazionale, business e sviluppo sostenibile: al via Codeway Expo 2025

Si legge su rainews.it: Al via fino al 16 maggio 2025 la Fiera Roma Codeway – Cooperation Development Expo, la fiera internazionale dedicata alla cooperazione allo sviluppo sostenibile: il luogo dove business e solidarietà ...

Delta Center guida delegazione Tunisia a Codeway Expo 2025

Secondo ansa.it: Un appuntamento unico, ricco di opportunità per le imprese, per entrare in contatto con i bisogni e le prospettive di sviluppo delle comunità globali dell'Africa e del mondo. In una nota Delta Center ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.