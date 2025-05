Code e disagi | il Comune decide e noi subiamo

Un inizio lavori inaspettato e pieno di disagi quello della rotatoria tra via Fiorentina e la statale umbro casentinese, a cui risponde in protesta il Comitato Via Fiorentina per voce di Margherita Maniscalchi. "Lunedì mattina ci siamo ritrovati, commercianti e residenti, con una corsia transennata per l’esecuzione di nuovi lavori nel tratto di via Fiorentina che va dalla svolta di via dell’Orciolaia fino all’incrocio, e da questo in avanti in direzione San Leo - afferma Maniscalchi -. Lavori, a quanto pare, che il Comune ha fortemente voluto che iniziassero lunedì, senza tener conto che dal 10 al 13 maggio era prevista la Fiera dell’Oro ad Arezzo Fiere e Congressi, e ne era consapevole il sindaco che ha inaugurato l’evento con il ministro Piantedosi. Traffico in tilt, disorientamento e disagi degli automobilisti, dei pedoni e dei vari operatori del settore di cui una parte alloggiante proprio in un hotel della stessa via. 🔗Leggi su Lanazione.it

