Coco su Capello | Mi massacrava ma sapevo che era per farmi crescere

L’ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coco su Capello: “Mi massacrava, ma sapevo che era per farmi crescere”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico - la famiglia chiede test del capello

Il caso è sempre aperto per omicidio volontario, ma che Alex possa essere caduto, volontariamente o spinto o in preda ai deliri generati dall'ayahuasca, non è più un’ipotesi del tutto esclusa.