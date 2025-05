Coco ricorda lo scambio con Seedorf | Non sapevo nulla sarei tornato a piedi al Milan

Francesco Coco, ex calciatore dell'Inter, ha rievocato un episodio significativo della sua carriera: lo scambio con il Milan per Clarence Seedorf. In un'intervista a Radio TV Serie A, Coco ha condiviso dettagli personali e aneddoti su quel momento cruciale che ha segnato il suo percorso nel calcio. Ecco le sue parole.

Le parole di Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, sullo scambio con il Milan per Clarence Seedorf. Tutti i dettagli in merito. Francesco Coco, ex calciatore dell’ Inter, ha parlato a Radio TV Serie A dello scambio con il Milan per Clarence Seedorf e della sua carriera. SCAMBIO CON SEEDORF – «Non sapevo niente, mi interessava poco. Verso aprile-maggio ricevetti la telefonata di Ancelotti che voleva che io tornassi, nella sua testa ero il suo terzino sinistro. Lo ringraziai e gli dissi che ero lusingato. Per lui sarei tornato a Milano a piedi da Barcellona. Però si erano rotte troppe cose, non me la sentivo di tornare. Pensavo di aver ragione, io sono sempre stato un ragazzo molto orgoglioso. Nei sei mesi precedenti, Moratti e Oriali mi chiamavano spesso, io sentivo la loro fiducia, in più tornare a Milano era il mio obiettivo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coco ricorda lo scambio con Seedorf: «Non sapevo nulla, sarei tornato a piedi al Milan»

Cosa riportano altre fonti

Coco ripensa al trasferimento all'Inter: "Scambio con Seedorf? Non sapevo nulla. Per Ancelotti sarei tornato a piedi al Milan"

Secondo msn.com: Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A in cui ha ripercorso la sua carriera, Francesco Coco ha ricordato così il suo trasferimento all'Inter, club nel quale è approdato dal Milan nell ...

Coco: "Scambio con Seedorf, la verità. Oriali, un grande"

Si legge su fcinternews.it: l'ex terzino dell'Inter e della Nazionale italiana Francesco Coco ha parlato del proprio approdo all'Inter, svelando retroscena interessanti circa lo scambio con Clarence Seedorf, tanto criticato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Navalny doveva essere liberato in uno scambio di prigionieri

Alexey Navalny, noto oppositore russo, sarebbe stato vicino alla liberazione in uno scambio di prigionieri che prevedeva il rilascio di un ufficiale dei servizi di sicurezza russi detenuto in Germania.