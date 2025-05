Coco | Esordio nel Milan di Capello un sogno Con Berlusconi rapporto bellissimo

Francesco Coco, ex giocatore del Milan, ripercorre con emozione il suo esordio sotto la guida di Capello, un sogno che si concretizzava. Il suo legame con Berlusconi è stato speciale, tessendo ricordi indimenticabili della sua carriera. Ai microfoni della Serie A, Coco condivide aneddoti e riflessioni su un viaggio straordinario nel calcio.

L'ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera

Francesco Coco: “L’infortunio alla schiena mi ha tolto tutto. Oggi vivo ad Abu Dhabi, bella vita”

Scrive fanpage.it: Francesco Coco ha raccontato la sua carriera tra passato e presente. Oggi l’ex terzino di Milan, Barcellona e Inter vive ad Abu Dhabi lavorando come commentatore tv.

“Se diventi calciatore io mi taglio le palle”, “Berlusconi mi tolse il ciuffo”: Coco, solo aneddoti

Riporta tuttosport.com: Il Milan, l'Inter, l'Italia e aneddoti divertenti. Protagonista del racconto è Francesco Coco, ex terzino anche della Nazionale azzurra, che si è aperto ai microfoni di 'Storie di Serie A', su Radio T ...

Milan, Capello: “Problema di atteggiamento. Ne salvo solo due”. Ecco chi

Da informazione.it: Così Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. "Il Milan fuori dalla Champions non si può vedere".

