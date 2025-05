Coco e l’esordio nel Milan | Capello mi disse che avrei giocato per l’infortunio di Maldini

Francesco Coco, ex giocatore del Milan, ha condiviso ricordi significativi della sua carriera ai microfoni della Serie A. Tra aneddoti e riflessioni, ha rievocato l'esordio nel club rossonero, quando Capello gli comunicò che avrebbe avuto l'opportunità di giocare per l'infortunio di Maldini, un momento chiave nella sua storia calcistica.

L’ex giocatore del Milan Francesco Coco, si è raccontato ai microfoni della Serie A ricordando gran parte della sua carriera 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coco e l’esordio nel Milan: “Capello mi disse che avrei giocato per l’infortunio di Maldini”

Su questo argomento da altre fonti

Pagina 2 | “Se diventi calciatore io mi taglio le palle”, “Berlusconi mi tolse il ciuffo”: Coco, solo aneddoti

Segnala tuttosport.com: Una gavetta fatta al Milan in tempi decisamente diversi rispetto a quelli di oggi: " Prima a 17-18 anni non potevi comportarti come quelli della prima squadra: non c'era nulla di scontato, ti facevano ...

Capello: "Non ho fiducia in questo Milan. Niente reazione, niente coraggio. Morata tocca meno palloni del portiere"

Si legge su msn.com: Fabio Capello ... Milan, ma anche di Juve, Roma e non solo, è intervenuto dagli studi di Sky Sport per commentare la sconfitta pesante e netta subita dal club rossonero contro il Liverpool all ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.