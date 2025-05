Cobolli Gigli boccia il possibile colpo del mercato Juve | Non risolverebbe i problemi Conte? Sono abbastanza contrario ai ritorni

Cobolli Gigli boccia il possibile colpo del mercato Juve: le sue dichiarazioni nell’intervista concessa a Sportitalia. Ecco che cosa ha detto. L’ex presidente bianconero Cobolli Gigli ha parlato così a Sportitalia della Juve, attesa dalla sfida di campionato in casa con l’ Udinese. CHIELLINI – « Ho stima profonda per Chiellini, come uomo e per quello che è stato come calciatore. Se avesse un ruolo più di responsabilità ne sarei contento » CORSA CHAMPIONS – « Fiducioso sì, con l’animo del tifoso. Da persona comune invece mi rendo conto degli ostacoli da superare in queste ultime due sfide, che non sono semplici. L’Udinese avrà voglia di riscatto, il Venezia, qualora come penso fosse ancora in ballo fino all’ultimo per salvarsi, si difenderebbe con le unghie e con i denti. C’è bisogno di una presa di coscienza che serva grande determinazione e, vedendo i gol che arrivano nel recupero, grande attenzione. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

