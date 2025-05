Pisa, 15 maggio 2025 - Al referendum dell'8 e del 9 giugno, la sezione di Pisa del corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici Italiani (CNGEI), associazione laica di scoutismo attiva da oltre 100 anni nella formazione civica e sociale delle giovani generazioni, aderisce con convinzione al comitato cittadino per il Sì al quesito sulla cittadinanza. "La decisione è una scelta naturale alla luce di anni di esperienze educative nelle comunità locali, e da un confronto costante con la realtà di migliaia di bambini, ragazzi e ragazze che, pur essendo nati o cresciuti in Italia, non vedono riconosciuti i loro diritti fondamentali. La proposta referendaria mira a introdurre criteri più inclusivi per la cittadinanza, in particolare per i minori che hanno completato un ciclo scolastico in Italia o vi sono cresciuti stabilmente fin dalla prima infanzia. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - CNGEI Sezione Scout di Pisa APS si unisce al Sì per il referendum sulla cittadinanza