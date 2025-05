Durante la conferenza dedicata a “Le politiche, le esperienze e le buone pratiche per uno sport sostenibile”, Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha illustrato con chiarezza gli interventi programmati per infondere un approccio ecologico nel mondo sportivo. In un contesto che ha visto la partecipazione di numerosi esperti e operatori . L'articolo Claudio Barbaro presenta la divisione eco-sostenibile, la delega ambientale e le sfide del Green Deal è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Claudio Barbaro presenta la divisione eco-sostenibile, la delega ambientale e le sfide del Green Deal