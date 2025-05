La sesta tappa del Giro d’Italia 2025 è stata neutralizzata: una maxi caduta a settanta chilometri dal traguardo di Napoli, in cui sono rimasti coinvolti circa quaranta corridori, ha convinto il comitato di gara a prendere un drastico provvedimento. Il tempo è stato congelato al km 166,5 (a Nola), non sono stati assegnati abbuoni al km Red Bull e all’arrivo: negli ultimi 58 chilometri si è gareggiato soltanto per il risultato di tappa. In classifica generale è tutto invariato per quanto riguarda la top-10. Il danese Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa (è finito a terra, ma senza conseguenze) e domani dovrebbe verosimilmente cedere il simbolo del primato, lo sloveno Primoz Roglic resta il migliore dei big con 7” sul ceco Mathias Vacek, 14” sullo statunitense Brandon McNulty, 18” sul messicano Isaac Del Toro, 18” sullo spagnolo Juan Ayuso, 27” sul nostro Antonio Tiberi (ottavo). 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025, sesta tappa: tutto neutralizzato a Napoli. Ciccone e Piganzoli guadagnano una posizione