classico in scena mille studenti attori sul palco

Nell'anno culminante della storica associazione culturale Noidellescarpediverse, mille studenti prendono vita sul palco, portando in scena il classico. Dalle scuole dell'infanzia alle superiori, un'intensa attività didattica ha alimentato la passione per il teatro, regalando esperienze artistiche coinvolgenti e formative, in un viaggio emozionante nel mondo dell'espressione creativa.

Mille studenti a scuola di teatro con i Noidellescarpediverse. L'ultimo anno dell'associazione culturale aretina è stato scandito da un'intensa attività didattica e laboratoriale che ha fatto tappa dalle scuole per l'infanzia alle superiori, promuovendo coinvolgenti esperienze artistiche, espressive e creative. Ogni iniziativa è stata finalizzata alla promozione dell' educazione teatrale come strumento al servizio della formazione e dell'apprendimento delle giovani generazioni attraverso la scoperta delle opere di grandi autori del passato o l'interpretazione di testi originali, prevedendo anche uno stretto collegamento con i principali luoghi artistici, culturali e storici della città . Il più longevo e partecipato laboratorio condotto da Noidellescarpediverse ha fatto tappa al Liceo Classico e Musicale "Petrarca", dando seguito a un progetto che viene proposto ininterrottamente da ben trentadue anni e che ha trovato il coinvolgimento di ottantadue ragazzi.

