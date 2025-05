Clara alla Notte Rosa In riviera sale la ’Febbre’

In riviera è già iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Notte Rosa. Il capodanno dell’estate quest’anno si tiene infatti in giugno e non in luglio, aprendo di fatto la nuova stagione, proprio nell’inizio dell’estate, da venerdì 20 a domenica 22 giugno. A Cesenatico le luci rosa si accenderanno in piazza Andrea Costa, dove arriverà Clara la sera di sabato 21 giugno. Dal successo come attrice nella serie "Mare Fuori" al festival di Sanremo dove ha portato ’Febbre’, la giovane artista lombarda è una delle stelle più luminose del panorama musicale italiano e grazie al suo concerto, Cesenatico si proietta al centro della programmazione della Notte Rosa della Riviera, per quello che sarà un fine settimana di musica e divertimento. Venerdì 20 giugno in piazza Costa si terrà il dj-set di Radio Bruno, con il grattacielo sempre illuminato di rosa e i fuochi d’artificio sparati sull’acqua che illumineranno tutta la spiaggia in contemporanea con tutte le altre località della Riviera. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

