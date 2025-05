Clan Cappello maxi sequestro da 3 milioni | sigilli a beni e conti del re del narcotraffico

La polizia ha messo a segno un maxi sequestro da 3 milioni di euro, colpendo il patrimonio del noto esponente del clan Cappello, identificato come "il re del narcotraffico di Catania". Attualmente detenuto, ha visto svanire beni, immobili e conti bancari, frutto di un'attivitĂ illecita legata al traffico di droga e altre attivitĂ criminali.

Un patrimonio milionario, accumulato grazie al narcotraffico e ad altre attività illecite, è stato confiscato dalla polizia a un esponente di spicco del clan Cappello. L'uomo, noto come "il re del narcotraffico di Catania" e attualmente detenuto, ha visto svanire immobili, veicoli, conti bancari.

