Clamoroso per il Giro d’Italia 2027 si studia la Grande Partenza più lontana della storia | in Australia

Clamoroso per il Giro d'Italia 2027: si prospetta una partenza storica dall'Australia, la più lontana mai vista. Mentre il Giro 2025 è in corso, l'organizzazione non esclude nulla e annuncia: "Tutto è possibile". Una notizia che accelera le attese e le emozioni degli appassionati della grande corsa ciclistica.

Mentre si disputa il Giro d'Italia 2025 si sta studiando già la Corsa Rosa del 2027 che potrebbe riservare un evento storico: la partenza dall'altra parte del mondo, in Australia. Una indiscrezione che non è stata smentita dall'organizzazione: "Non diciamo no a nessuno, tutto è possibile. Basta organizzarlo e le richieste non mancano". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Clamoroso per il Giro d’Italia 2027, si studia la Grande Partenza più lontana della storia: in Australia

