La logica è una cosa importante, anche al di fuori di ogni logica. Potrebbe essere la frase simbolo delle domeniche bestiali, di quelle da tatuarsi magari con qualche errore grammaticale, in stile “ Only God can giadg mi ”. Sì, è sempre necessario spiegare le cose, anche le più basilari: che il pallone si calcia con i piedi, che il fischietto emette suoni acuti e striduli, simili a fischi, appunto. Perché altrimenti si finisce coi soliti fraintendimenti, che il pallone è una cosa seria e non roba da spiaggia, e rimanere fuori dal tunnel (o dallo stadio) è un attimo. FUORI DAL TUNNEL Eh sì, come la pubblicità di un noto analcolico di qualche anno fa con le signore che tornavano da Lourdes e un avventore del bar (Vergassola) che chiedeva loro: “ Trovato chiuso? ”. Hanno trovato chiuso per davvero i calciatori del Lucera, che avrebbero dovuto giocare a Molfetta l’incontro valido per la 33esima giornata di Promozione ma, come documentato anche sui social, l’impianto era deserto, il cancello sbarrato, e ovviamente la partita non si è disputata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso a Molfetta: il Lucera arriva allo stadio per giocare la partita ma trova tutto chiuso