Civitavecchia uccide la compagna e va dai carabinieri | ‘L’ho accoltellata al petto’

Dramma a Civitavecchia: un uomo di 54 anni, originario del Venezuela, si è presentato alla caserma dei carabinieri confessando di aver ucciso la compagna, una donna di 46 anni di origine bulgara. Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Gorizia. Il femminicidio nell’androne di un palazzo di via Gorizia. Intorno alle 14:15 di giovedì 15 maggio, l’uomo si è presentato ai militari, ammettendo di aver accoltellato la compagna. I Carabinieri si sono subito recati nell’abitazione della coppia, in via Gorizia. Come riportato da GoldTv, corpo della donna è stato trovato nell’androne del palazzo: inutili i soccorsi, all’arrivo del personale del 118 la vittima era già priva di vita, con evidenti ferite da arma da taglio all’addome, inferte con violenza. Secondo i primi rilievi medico-legali, la donna sarebbe stata colpita più volte, almeno una delle quali al cuore. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

