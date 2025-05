Cittadinanza il Senato approva la stretta voluta da Tajani | cosa cambia

Il Senato ha approvato la stretta sulla concessione della cittadinanza italiana, voluta da Antonio Tajani. Questo decreto-legge mira a contrastare il "mercato dei passaporti" in Sudamerica, introducendo nuovi criteri e procedure per l'acquisizione della cittadinanza. Le modifiche sollevano interrogativi su impatti e opportunità per gli aspiranti cittadini italiani.

Primo sì alla stretta sulla concessione della cittadinanza italiana voluta da Antonio Tajani: l'aula del Senato ha approvato il decreto-legge firmato dal segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri. Un provvedimento pensato per fermare il "mercato dei passaporti" in Sudamerica ma che ha. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Cittadinanza, il Senato approva la stretta voluta da Tajani: cosa cambia

