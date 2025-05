Cinquemila euro per avere un impiego in ospedale | condannato truffatore

Un sessantunenne di Santa Margherita di Belìce è stato condannato a nove mesi di reclusione per aver truffato un concittadino, promettendogli un impiego in ospedale in cambio di cinquemila euro. La sentenza, emessa dal giudice Fabio Passalacqua, include una multa di 500 euro, con la pena sospesa, per il reato commesso nel febbraio 2020.

