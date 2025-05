CINEMandJUS - Adolescence - Realtà contemporanea o futuro ancora evitabile?

...come influenzano l'adolescenza nella nostra realtà contemporanea. In questa terza edizione di CINEMandJUS, APF invita a riflettere su questi temi fondamentali, analizzando il ruolo dei social media nel plasmare le esperienze dei giovani e le dinamiche familiari, per affrontare insieme le sfide del presente e del futuro.

Anche per questa terza edizione di CINEMandJUS, APF propone una riflessione su un tema che tocca molto da vicino le famiglie, gli educatori e più in generale chi ha a cuore la sorte della società in cui vive: cercheremo di capire infatti perché i social media abbiano un potere così pervasivo e.

