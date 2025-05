Cinema Ambassade appello alla Regione | Subito un tavolo con la proprietà per il recupero

Il cinema Ambassade, chiuso dal 2020, può tornare a vivere grazie all'iniziativa di alcuni studenti di Montagnola. Hanno già elaborato un piano di recupero ispirato al modello del Cinema Troisi, ottenendo il supporto del municipio VIII. È fondamentale ora che la regione convochi un tavolo con la proprietà per attuare il progetto.

Il piano per il recupero c’è già. Lo hanno ideato un gruppo di studenti universitari e liceali di Montagnola, guardando al modello del Cinema Troisi e incassando l’appoggio del municipio VIII. Ora, lo step successivo per salvare il cinema Ambassade, chiuso dal 2020, è avviare un tavolo con la. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cinema Ambassade, appello alla Regione: "Subito un tavolo con la proprietà per il recupero"

