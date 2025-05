Cina | WTA Italian Open Zheng batte per la prima volta Sabalenka e raggiunge semifinali

L’atleta cinese Zheng Qinwen ha conquistato una netta vittoria contro la favorita Aryna Sabalenka nei quarti di finale del WTA Italian Open di ieri, raggiungendo per la terza volta nella sua carriera le semifinali di un evento WTA 1000. Le due giocatrici si sono incontrate sei volte in passato, e Sabalenka ha vinto in ogni occasione. Questa partita segna il loro primo incontro sul clay. Nel set d’apertura, entrambe le giocatrici hanno tenuto il servizio per i primi tre game, con Sabalenka in vantaggio per 2-1. Nel quarto game, Zheng ha salvato due palle break per tenere il servizio e poi ha conquistato quattro punti consecutivi nel quinto game ottenendo un break decisivo. Nei quattro game successivi, entrambe le giocatrici hanno tenuto il servizio, lasciando Zheng in vantaggio per 5-4. Nel decimo, Zheng ha messo a segno due aces e ha conquistato il set per 6-4. 🔗Leggi su Romadailynews.it

