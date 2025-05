Cina | portavoce Paese esorta USA a fermare dazi di Sezione 232

La portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yongqian, ha sollecitato gli Stati Uniti a sospendere le sanzioni tariffarie imposte in base alla Sezione 232. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza di interrompere queste misure, evidenziando il loro impatto negativo sulle relazioni commerciali tra i due paesi.

La Cina esorta gli Stati Uniti a interrompere al piu' presto le misure tariffarie basate sull'indagine della Sezione 232, ha dichiarato oggi una portavoce del ministero del Commercio. Nel corso di una regolare conferenza stampa, la portavoce He Yongqian ha dichiarato che i dazi della Sezione 232 imposti sulle automobili, l'acciaio e l'alluminio importati, cosi' come l'indagine della Sezione 232 sui prodotti farmaceutici sono "un tipico atto di unilateralismo e protezionismo". Queste misure danneggiano gli interessi di altri Paesi e minano il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, ma non vanno a beneficio delle industrie nazionali statunitensi, ha dichiarato la portavoce. La Cina esorta gli Stati Uniti a porre immediatamente fine alle misure tariffarie della Sezione 232 e ad affrontare adeguatamente le preoccupazioni di tutte le parti attraverso un dialogo paritario, ha aggiunto la portavoce.

