Cina | Pechino ospita China Int’l Exhibition on Police Equipment

Degli agenti di polizia mettono in scena un’esercitazione di pattugliamento con un robot sferico, un robot umanoide e un cane robot in occasione della 12ma edizione della China International Exhibition on Police Equipment a Pechino, capitale della Cina, ieri 14 maggio 2025. La fiera, in corso da ieri fino a sabato, presenta tecnologie all’avanguardia e attrezzature avanzate in settori quali le tecnologie informatiche di nuova generazione, l’intelligenza artificiale e i nuovi materiali. Organizzata dal ministero della Pubblica Sicurezza, la fiera di quest’anno ha attirato la partecipazione di imprese nazionali e di 30 imprese estere provenienti da 11 Paesi, tra cui Stati Uniti e Canada. Un ospite straniero ammira una motocicletta destinata all’uso in polizia alla 12ma edizione della China International Exhibition on Police Equipment a Pechino, capitale della Cina, ieri 14 maggio 2025. 🔗Leggi su Romadailynews.it

