Cina | ministro Esteri danese si rechera’ in visita nel Paese

Il ministro degli Affari Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, visiterà ufficialmente la Cina dal 17 al 20 maggio, su invito di Wang Yi, membro dell'Ufficio politico del Partito comunista cinese. Questa visita rappresenta un'importante opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali e discutere tematiche di interesse comune.

Su invito del membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Affari Esteri Wang Yi, il ministro degli Affari Esteri della Danimarca Lars Lokke Rasmussen si rechera’ in visita ufficiale in Cina dal 17 al 20 maggio, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri danese si rechera’ in visita nel Paese

