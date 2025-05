Cina | Liaoning lacrime blu luminose illuminano mare

Scopri la magia delle "lacrime blu" a Dalian, nel Liaoning, Cina. Di notte, il mare si illumina di un blu incantevole grazie al plancton bioluminescente, creando uno spettacolo naturale straordinario.

