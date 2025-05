Cina | entra in vigore primo taglio RRR per istituzioni finanziarie nel 2025

Nel 2025, la Cina attuerà il suo primo taglio del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per le istituzioni finanziarie, con una riduzione di 0,5 punti percentuali. Questa misura è destinata a iniettare circa 1.000 miliardi di yuan di liquidità a lungo termine nel mercato, favorendo un ambiente finanziario più dinamico e sostenibile.

Oggi entra in vigore una riduzione di 0,5 punti percentuali del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per le istituzioni finanziarie idonee, che dovrebbe iniettare circa 1.000 miliardi di yuan di liquidita' a lungo termine nel mercato finanziario.

Cina: entra in vigore primo taglio RRR per istituzioni finanziarie nel 2025

