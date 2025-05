Ciclone si abbatte su Stromboli in Sicilia le strade diventano fiumi di fango | isola in ginocchio

Un violento ciclone ha colpito Stromboli, in Sicilia, trasformando le strade in fiumi di fango e causando ingenti danni. L’isola è in ginocchio, con strade bloccate e blackout diffusi. Dopo le recenti piogge, la Regione Sicilia richiede interventi urgenti per alleviare la crisi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Fango e detriti invadono Stromboli dopo nuove piogge. Strade bloccate e blackout a causa del ciclone, la Regione Sicilia chiede interventi urgenti

Ciclone si abbatte su Stromboli in Sicilia, le strade diventano fiumi di fango: isola in ginocchio

Fango e detriti invadono Stromboli dopo nuove piogge. Strade bloccate e blackout a causa del ciclone, la Regione Sicilia richiede interventi urgenti

Stromboli inondata dal fango: il video della colata di melma e detriti che come un fiume invade le strade

L'ondata di maltempo che si abbatte da questa mattina sulla Sicilia sta provocando danni in diverse parti dell'isola: strade allagate per le piogge intense, alberi abbattuti dal vento, salvataggi

Il ciclone ines ha provocato forti piogge e allagamenti in sicilia, ora l'allerta si sposta in calabria

Il ciclone Ines ha colpito Sicilia con piogge intense e disagi, scuole chiuse in diverse province; ora l'allerta si sposta sulla Calabria con rischio idraulico elevato e misure precauzionali attive.

