Ciclone che si abbatte su Trabia in Sicilia il video dell' auto sommersa dalla pioggia nel sottopasso

Il ciclone Ines ha colpito duramente la Sicilia, causando gravi disagi e allagamenti. A Trabia, una donna è rimasta intrappolata nella sua auto, sommersa dalla pioggia in un sottopasso. Un video drammatico documenta la situazione, evidenziando l'intensità delle precipitazioni e le difficoltà affrontate dagli abitanti.

Il ciclone Ines si è abbattuto sulla Sicilia, creando non pochi disagi: a Trabia, una donna è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ciclone che si abbatte su Trabia in Sicilia, il video dell'auto sommersa dalla pioggia nel sottopasso

Il ciclone ines ha provocato forti piogge e allagamenti in sicilia, ora l’allerta si sposta in calabria

Segnala gaeta.it: Il ciclone Ines ha colpito Sicilia con piogge intense e disagi, scuole chiuse in diverse province; ora l’allerta si sposta sulla Calabria con rischio idraulico elevato e misure precauzionali attive.

Ciclone Ines devasta la Sicilia, scuole chiuse in Calabria venerdì 16 maggio: allerta meteo in 11 regioni

virgilio.it scrive: Forti piogge e allagamenti in Sicilia a causa del ciclone Ines, domani l’allerta meteo arancione riguarderà la Calabria, con diverse scuole chiuse ...

Il ciclone Ines sulla Sicilia, allagamenti e disagi: le province più colpite

Riporta livesicilia.it: PALERMO – Piogge intense, vento, temperature in calo. Come previsto dai meteorologi, il vortice afro-mediterraneo ha raggiunto l’Isola, provocando danni e disagi nella maggior parte delle province. Ne ...

