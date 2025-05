Ciclismo Groves vince a Napoli la tappa della maxicaduta

Roma, 15 mag. (askanews) – Sembrava una tappa tranquilla, poi è successo di tutto. L’australiano Kaden Groves ha vinto a Napoli una volata confusa, quella della sesta tappa. Ai -70 km dal traguardo una maxi-caduta con tanti corridori coinvolti ha indotto l’organizzazione a neutralizzare la tappa per un po’ di tempo per permettere a tutti di essere soccorsi. Ritirato Hindley. Si è poi ripartiti senza considerare distacchi, abbuoni e punti al traguardo. La maglia rosa Pedersen non ha così partecipato alla volata. “E’ la Prima vittoria dell’anno, è davvero un grande sollievo – le parole del vincitore all’arrivo – La squadra ha sempre creduto in me nonostante non sia stato un grande inizio di stagione. A causa dell’infortunio ho perso molte corse, ed è per questo che sono arrivato al Giro ancora a quota zero. 🔗Leggi su Ildenaro.it