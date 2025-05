Siena,17 maggio 2025 – Sabato 17 maggio alla vigilia dell’arrivo di tappa in Piazza del Campo a Siena del Giro d’Italia, si corre con partenza dalla città del Palio ed arrivo a Montalcino la quinta edizione dell’Eroica Juniores, gara l'internazionale valevole per la Coppa Andrea Meneghelli. Tra le 31 squadre iscritte spiccano le formazioni straniere in arrivo da Repubblica Ceca, San Marino, Germania, Slovenia, Romania. La gara, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di 107 chilometri e vedrà al via anche molte fra le migliori squadre italiane. Finora mai un corridore italiano è riuscito ad alzare le braccia al cielo in piazza del Popolo a Montalcino. "Siamo felici di poter ospitare sulle nostre strade bianche la quinta edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli – dichiara Nicoletta Fabio, sindaca di Siena - Una corsa dedicata ai più giovani che conferma, ancora una volta, la grande sinergia tra il Comune di Siena e L'Eroica nella valorizzazione del mondo delle due ruote e che non può prescindere dal coinvolgere le nuove generazioni anche attraverso quei valori e principi fondanti che hanno reso celebre questa corsa: come la condivisione, la riscoperta della fatica, l'amore per il territorio, la tutela delle strade bianche ed il rispetto per l'ambiente". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: da Siena a Montalcino l'Eroica Juniores