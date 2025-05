Cibo solidale quando la spesa è in comune

A Padova, l'economia solidale si fa concreta grazie a Matteo Sandon, un pioniere che da oltre vent'anni promuove la spesa collettiva. Con BioRekk, una piattaforma logistica innovativa fondata nel 2004, Sandon ha trasformato il concetto di cibo, unendo comunità e sostenibilità. Scopri come la solidarietà si intreccia con la quotidianità alimentare.

A Padova da oltre vent’anni Matteo Sandon opera nell’economia solidale: è stato tra i motori di BioRekk, una piccola piattaforma logistica pioniera, nata nel 2004 per rafforzare da un’esperienza informale . Cibo solidale, quando la spesa è in comune il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cibo solidale, quando la spesa è in comune

