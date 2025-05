Cibo conservato fra rifiuti e sporcizia chiuso ristorante etnico a Roma | sequestrati 300 chili di alimenti

Un ristorante etnico a Monteverde, Roma, è stato chiuso dopo un'ispezione dei Nas che ha rivelato condizioni igienico-sanitarie gravissime. Sono stati sequestrati ben 300 chili di cibo conservato in mezzo a rifiuti e sporcizia, mettendo in luce gravi mancanze nella gestione della sicurezza alimentare. Scopri di più sui dettagli dell'intervento.

L'ispezione ha rilevato condizioni igienico sanitarie gravissime nel ristorante situato a Monteverde. I Nas hanno sequestrato trecento chili di alimenti prima di disporre la chiusura del locale. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cibo conservato fra rifiuti e sporcizia, chiuso ristorante etnico a Roma: sequestrati 300 chili di alimenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cibo tra rifiuti e sporcizia, chiuso ristorante etnico a Monteverde: sequestrati 300 chili di alimenti

Riporta fanpage.it: L’ispezione ha rilevato condizioni igienico sanitarie gravissime nel ristorante situato a Monteverde. I Nas hanno sequestrato trecento chili di alimenti prima di disporre la chiusura del locale.

"Sporcizia, ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica"

Si legge su msn.com: che si aggirano tra i rifiuti. Per questi motivi, rivolgiamo un appello ad Hera e all’Amministrazione Comunale, in particolare all’assessore all’Ambiente Balboni, affinché vengano ...

Cinque cani e tre gatti chiusi in un camper senza cibo e tra i rifiuti: denunciato un uomo per maltrattamento di animali (Il Video)

Da cronachefermane.it: Dentro al veicolo parcheggiato in un campo poco frequentato, vi erano ben cinque cani e tre gatti, chiusi senza cibo né acqua, e circondati da sporcizia, escrementi e rifiuti. Gli animali erano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia nel terrore per un attacco kamikaze in un ristorante

Ancora un attacco terroristico in Somalia. Un uomo si? fatto esplodere in un ristorante di Mogadiscio.